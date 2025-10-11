“Herido, caminó buscando ayuda”: apuñalan a un taxista y le roban su vehículo en la avenida G77

La noche de este viernes, un taxista de 33 años fue apuñalado por antisociales que lo atacaron para robarle su vehículo cuando circulaba por la avenida G77, en Santa Cruz.

Según el reporte del paramédico Jim Nagera, el conductor sufrió tres puñaladas, una de ellas en la espalda, además de cortes en la mano izquierda mientras intentaba defenderse.

“Sufrió un ataque con arma blanca; fue apuñalado en la parte de atrás y en los miembros inferiores. También tiene cortaduras en la mano izquierda. Los vecinos lo hallaron caminando por la zona a punto de desmayarse”, informó Nagera.

El joven fue auxiliado por los vecinos, quienes llamaron a una ambulancia para trasladarlo a una clínica privada. Según el reporte médico, llegó casi inconsciente y permanece en evaluación.

De acuerdo con su declaración, una joven de entre 16 y 17 años fue quien pidió la carrera hacia Warnes, y en el trayecto lo atacó junto a otras personas, robándole el vehículo de color rojo.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida G77, y la Policía llegó hasta la clínica para recoger su testimonio e iniciar las investigaciones.

