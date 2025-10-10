TEMAS DE HOY:
Policial

“¡Se dio a la fuga!”: mujer es apuñalada por su pareja, la dejó gravemente herida

La víctima fue encontrada ensangrentada sobre su cama y permanece internada en el hospital Viedma. La Felcv investiga de oficio mientras busca al agresor, quien huyó en motocicleta.

Ligia Portillo

10/10/2025 8:57

“¡Se dio a la fuga!”: mujer es apuñalada por su pareja, la dejó gravemente herida. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una mujer fue hallada gravemente herida por su pareja dentro de su domicilio. Presentaba múltiples heridas punzocortantes y se encontraba ensangrentada sobre su cama, según informaron los bomberos que la auxiliaron y la trasladaron de inmediato al Hospital Viedma.

“El día de hoy tenemos otro caso que está aún en proceso de investigación, ya que personal de bomberos realizó la recuperación de una persona herida, que ha sido trasladada al hospital. La Felcv ha abierto un caso de oficio y en las siguientes horas se darán a conocer más detalles”, declaró Jhony Cocoa, director de la Felcv.

De acuerdo con los primeros indicios, la agresión habría sido perpetrada por la pareja de la víctima, un hombre de 30 años, por motivos que aún se investigan. Tras el ataque, el agresor escapó en una motocicleta.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) continúa con la investigación de oficio, recopilando información y buscando al presunto responsable.

 

