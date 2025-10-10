“Quería sacar $us 14 millones en combustible”: Abogado en caso Botrading pide aprehender a Dorgathen

El abogado Curmi Rocha, denunciante en el caso Botrading, valoró la actuación del fiscal departamental de Tarija, Yeison Américo Plata, por emitir una orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por presunto contrabando de exportación agravado.

“Lo que no hizo el fiscal Omar Yujra en el caso Botrading SA, con un daño económico de 400 millones de dólares al Estado, lo realizó el fiscal de Yacuiba por una denuncia presentada por la Aduana”, declaró Rocha.

El abogado denunció que, en este nuevo proceso, el daño económico al Estado sería de al menos $us 14 millones, por el presunto intento de salida irregular de combustible del país.

Rocha anticipó que la documentación del nuevo proceso será vinculada al caso Botrading, en el que también se investiga a la estatal por presuntos sobreprecios y pérdidas millonarias.

“Se aguarda la documentación de esta nueva denuncia para vincularla al caso Botrading”, señaló.

La Fiscalía de Tarija emitió la orden de aprehensión y se espera que Dorgathen se presente ante las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play