Defensa Civil advierte que Tipuani podría desaparecer por minería e inundaciones

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, advirtió este jueves que el municipio de Tipuani, en el norte del departamento de La Paz, enfrenta un riesgo real de desaparecer debido a la combinación de la actividad minera descontrolada y las inundaciones provocadas por la llegada de la época de lluvias.

“El municipio de Tipuani está en riesgo de desaparecer si no se toman medidas inmediatas”, alertó la autoridad, al explicar que la explotación minera desordenada ha alterado el cauce natural de los ríos y debilitado las defensas del terreno frente a las riadas.

Calvimontes informó que el pasado 7 de octubre una fuerte inundación afectó a 420 familias entre damnificadas y afectadas, evidenciando la vulnerabilidad extrema de la zona. En ese sentido, responsabilizó directamente a la actividad minera como la principal causa del desastre y pidió la intervención urgente del Ministerio de Minería, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para frenar el deterioro ambiental y social.

El viceministro también cuestionó la falta de acción del gobierno municipal de Tipuani, que hasta la fecha no ha emitido una declaratoria de emergencia o desastre, condición indispensable para que Defensa Civil pueda canalizar ayuda humanitaria.

“¿Va a actuar como alcalde municipal o como cooperativista minero? Tiene que definirse”, lanzó Calvimontes en referencia al alcalde Amadeo Herrera.

Asimismo, exhortó al Defensor del Pueblo y al Tribunal Agroambiental a intervenir con urgencia para prevenir una tragedia mayor.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play