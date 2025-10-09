Menor de 12 años fue víctima de toques impúdicos por un sujeto dentro de un minibús en Oruro

La fiscal Especializada en Delitos Sexuales, Patricia Landaeta, informó este miércoles sobre la denuncia interpuesta en contra de un joven de 22 años, quien presuntamente abusó a una menor dentro de un minibús de transporte interprovincial en Oruro.

La fiscal señaló que la hermana de la víctima denunció que el sujeto que se encontraba al lado de su hermanita de 12 años procedió a tocarle sus partes íntimas.

“La víctima es una menor de 12 años de edad la misma que se encontraba de viaje en un minibús de una provincia hacía la ciudad de Oruro, junto con su hermana, es así que una persona desconocida de la víctima se encontraba sentada al lado de ella y procedió a tocarle sus partes íntimas”, manifestó Landaeta.

Según la denuncia la víctima señaló que tras sufrir dichos toques impúdicos se cambió de asiento a efecto de evitar esas situaciones, sin embargo, el denunciado volvió a tocar a la víctima.

La hermana que estaba con la menor denunció ante la policía al sujeto, por lo que él mismo fue aprehendido. El sujeto fue imputado por el delito de abuso sexual y fue remitido al órgano jurisdiccional a efectos de tener conocimiento sobre su situación jurídica.

“El sujeto no cuenta con antecedentes policiales y al momento de su declaración señaló que se encontraba en estado de ebriedad y que no sabía lo que estaba haciendo”, afirmó Landaeta.

El sujeto acusado de abuso sexual tiene 22 años de edad, el caso se encuentra en pleno proceso de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play