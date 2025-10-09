TED de Beni realiza prueba del sistema de cómputo para el 19 de octubre

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni llevó adelante la segunda prueba del Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC), con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema informático que será utilizado durante la segunda vuelta electoral.

En esta prueba se procesó el 50% de las actas electorales, lo que representa la llegada, apertura, escaneo, monitoreo, juzgamiento y publicación de 687 actas de las 1.373 previstas para el departamento del Beni. Este ejercicio técnico permitió evaluar la transmisión, recepción y procesamiento de datos en un entorno controlado, con el fin de garantizar la transparencia, seguridad y eficiencia del cómputo oficial que se realizará el 19 de octubre.

El presidente del TED Beni, Rubens Quinteros, informó que el viernes 10 de octubre se llevará a cabo el primer simulacro nacional con el 80% de las actas, mientras que el miércoles 15 de octubre se efectuará el segundo simulacro nacional, en el que se procesará el 100% de las actas como parte de la planificación técnica y logística que antecede al día de la votación.

Mira la programación en Red Uno Play