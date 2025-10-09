Aprehenden a un sujeto que dopaba y atracaba a personas de la tercera edad; hay al menos 20 víctimas

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, informó que la Policía procedió a la aprehensión de un sujeto acusado de dopar a personas para luego atracarlas, en su mayoría, de la tercera edad.

Según la autoridad, hasta el momento se registraron 20 casos. El modus operandi del sujeto consistía en acercarse a una plaza o negocio, abordar a sus víctimas, ganarse su confianza, invitarles un dulce o un café; cuando las personas perdían el conocimiento, el delincuente se apoderaba de sus pertenencias.

“Se procedió al secuestro de varios objetos colectados al interior del domicilio de este sujeto”, manifestó Neme.

Si la víctima se oponía al robo, el sujeto respondía con agresiones. El mismo fue capturado en la ciudad de El Alto, cuando estaba a punto de dopar a otra de sus víctimas.

“Él procedía a despojarles de los objetos de valor que las personas portaban, como celulares, dinero y joyas”, detalló Neme.

La autoridad policial señaló que las víctimas se presentaron en las dependencias de la Felcc, ya que en el domicilio del sospechoso se encontraron cédulas de identidad, ropa y celulares que no le pertenecían.

La Fiscalía procedió a la imputación del sujeto y lo enviaron con detención preventiva. Neme recomendó a la población tener mucho cuidado, evitar confiar en personas desconocidas y prestar especial atención a las personas de la tercera edad.

