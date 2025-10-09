El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis y la diputada Luisa Nayar (CC) presentaron este jueves una denuncia formal ante la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE–UE). El documento expone una serie de amenazas a la democracia boliviana y solicita medidas urgentes de seguimiento de cara a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

Durante el acto, ambos líderes informaron sobre la entrega de una carta a la misión europea, en la que piden que se emita un llamado al Tribunal Supremo Electoral y a la comunidad internacional para garantizar un proceso electoral correcto, transparente y democrático.

Stello Cochamanidis manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el oficialismo busque interferir en los comicios, y afirmó que “los ciudadanos están dispuestos a salir a las calles si alguien pretende jugar con las elecciones del país”.

Por su parte la diputada Luisa Nayar fue enfática al rechazar cualquier intento de manipulación del proceso electoral, señalando que “no vamos a dar ni un milímetro para que el MAS trate de llevar adelante una autoprorroga”, y advirtió al Gobierno que “no juegue con fuego, porque se va a quemar”.

Esta acción conjunta se realizó tras las declaraciones del presidente Luis Arce, quien instó al Tribunal Supremo Electoral a convocar a los cuatro órganos del Estado para “garantizar el proceso democrático”. Para los denunciantes, esta intención representa una amenaza a la independencia del órgano electoral y una señal de alerta sobre posibles intentos de prórroga del mandato.

