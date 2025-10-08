“El niño tiene muerte cerebral”: aprehenden al padre del menor agredido e internado en un hospital en La Paz

El subcomandante de la Policía Departamental de La Paz, coronel Willy Paz, informó que se aprehendió al padre del menor, quien se encuentra investigado por el delito de infanticidio en grado de tentativa, mientras la Policía Boliviana y el Ministerio Público establecen las acciones e investigaciones relacionadas con la situación médica del niño.

El pequeño Eydan se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño de La Paz y presenta muerte cerebral. Según la denuncia, el menor habría sido violentamente agredido por su niñera, una joven de 19 años, quien recibió detención domiciliaria.

“No olvidemos que los papás tienen la obligación de cuidar a los menores de edad. Aunque estén a cargo de una niñera, tienen la obligación de supervisar el trabajo de estas personas. En el presente caso, de acuerdo con el informe médico, este menor presenta insuficiencia respiratoria grave, desnutrición crónica y deshidratación severa”, señaló el coronel Paz.

Según la autoridad, estos hechos evidencian violencia extrema contra el menor, además de un descuido por parte de los progenitores, quienes, según la normativa, deben cuidar y proteger la salud de sus hijos.

El padre se encuentra en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se determinará su situación legal. El caso continúa en pleno proceso de investigación.

