Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la mañana de este jueves en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 11. La víctima fue identificada como Gabriel R., de 32 años, quien falleció de forma instantánea tras ser impactado por un camión de alto tonelaje color amarillo, cuyo conductor escapó del lugar.

“Tenemos el reporte de un hecho de tránsito ocurrido aproximadamente a las 8:15 de la mañana, en inmediaciones de la avenida Blanco Galindo, kilómetro 11. Se trata de una colisión entre un camión de alto tonelaje, aún no identificado, y una motocicleta roja con placa 3660-AKH. Lamentablemente, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar”, informó el coronel Fernando Aragón, subdirector de Tránsito.

El responsable del hecho se dio a la fuga inmediatamente después del impacto. “Lamentablemente, el conductor del camión no se detuvo y continuó con rumbo desconocido. Estamos realizando las gestiones necesarias para localizarlo y que asuma su responsabilidad. Según testigos, el vehículo circulaba de oeste a este por la avenida Blanco Galindo”, añadió Aragón.

Las autoridades de Tránsito iniciaron un operativo para dar con el paradero del chofer y esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

