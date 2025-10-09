TEMAS DE HOY:
Policial

Motociclista muere tras ser embestido por un camión en la Av. Blanco Galindo

El accidente ocurrió alrededor de las 8:15 de la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 11. La Policía busca al chofer del vehículo de alto tonelaje que huyó del lugar.

Ligia Portillo

09/10/2025 13:26

Motociclista muere tras ser embestido por un camión en la avenida Blanco Galindo. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la mañana de este jueves en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 11. La víctima fue identificada como Gabriel R., de 32 años, quien falleció de forma instantánea tras ser impactado por un camión de alto tonelaje color amarillo, cuyo conductor escapó del lugar.

“Tenemos el reporte de un hecho de tránsito ocurrido aproximadamente a las 8:15 de la mañana, en inmediaciones de la avenida Blanco Galindo, kilómetro 11. Se trata de una colisión entre un camión de alto tonelaje, aún no identificado, y una motocicleta roja con placa 3660-AKH. Lamentablemente, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar”, informó el coronel Fernando Aragón, subdirector de Tránsito.

El responsable del hecho se dio a la fuga inmediatamente después del impacto. “Lamentablemente, el conductor del camión no se detuvo y continuó con rumbo desconocido. Estamos realizando las gestiones necesarias para localizarlo y que asuma su responsabilidad. Según testigos, el vehículo circulaba de oeste a este por la avenida Blanco Galindo”, añadió Aragón.

Las autoridades de Tránsito iniciaron un operativo para dar con el paradero del chofer y esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

 

