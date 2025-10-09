Fatal accidente en la avenida Villazón: conductor tenía 1.52 grados de alcohol en la sangre

Un trágico accidente se registró el pasado lunes en la avenida Villazón, a la altura del kilómetro 4, donde un conductor perdió la vida tras impactar violentamente su motorizado contra un camión.

De acuerdo con el informe de Tránsito, los análisis revelaron que el hombre tenía 1.52 grados de alcohol en la sangre, lo que confirma que se encontraba en estado de embriaguez al momento del hecho.

“Salieron los resultados del lamentable hecho ocurrido en la avenida Villazón, prácticamente a las 10 de la mañana. Se ha presentado el deceso del conductor del vehículo y el resultado muestra que estaba con 1.52 grados alcohólicos, bajo una fuerte influencia del alcohol, lo que ha derivado en el accidente”, informó el responsable de Tránsito, José Luis Chain.

La autoridad hizo un llamado urgente a la reflexión: “Estamos pidiendo conciencia a todos los conductores del departamento de Cochabamba para que eviten manejar en estado de ebriedad. No solo se pone en riesgo la propia vida, sino también la de los demás. Este tipo de hechos deben hacernos pensar en la responsabilidad que implica estar al mando de un vehículo”.

El siniestro dejó una vez más en evidencia las consecuencias fatales del consumo de alcohol al volante.

