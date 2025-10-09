Mujer sufre violento atraco en el Plan 3000: “Me redujeron y se llevaron todo”

Una familia del barrio 13 de Julio, en la zona del Plan 3000, vivió momentos de gran preocupación tras un violento asalto registrado el pasado lunes en su vivienda.

Un grupo de al menos 12 delincuentes ingresó armado con machetes y cuchillos, amenazaron a la mujer que estaba con dos menores, la redujeron y le robaron todo lo que tenía.

La afectada, quien prefirió mantener su identidad resguardada, relató en el programa El Mañanero, que ese día estaba con su bebé cuando escuchó voces y al salir a la puerta de su cuarto, encontró a los sujetos dentro de su casa.

“Entraron corriendo con sus machetes, yo me asusté por mi bebé, intenté detenerlos pero me empujaron y me metieron a otro cuarto”, contó.

Los delincuentes hurgaron cajones y se llevaron aproximadamente 8 mil bolivianos en efectivo, que representaban el ahorro de la familia. Además, sustrajeron celulares y joyas. “Se llevaron todo mi capital, el celular con el que trabajo, el teléfono de mi hija y joyas que eran recuerdos de su promoción”, agregó la mujer.

Las cámaras de vigilancia captaron las imágenes del ingreso y saqueo de los delincuentes, que al parecer pertenecen a una barra brava, pues ingresaron con la polera de un equipo de fútbol. La policía ya cuenta con videos, fotos y placas de los vehículos involucrados, y continúa con la investigación.

Sin embargo, la víctima manifiesta temor de que estos sujetos vuelvan a su domicilio. “Vivo con miedo por la seguridad de mis hijos, que son tres, incluyendo una niña con discapacidad y un bebé de tres meses. Pido justicia y garantías para mi familia”, declaró.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones, lo que incrementa la angustia de esta familia, que exige a la policía mayor acción para dar con los responsables.

