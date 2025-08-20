TEMAS DE HOY:
Policial

Se hicieron pasar por pasajeros y apuñalaron a un taxista en Warnes

De acuerdo con el reporte preliminar, los antisociales abordaron el vehículo como clientes, pero en el trayecto intentaron despojar al conductor de su taxi.

Charles Muñoz Flores

20/08/2025 12:23

Taxista es apuñalado durante asalto en Warnes; una mujer aprehendida. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un taxista se encuentra con pronóstico reservado luego de haber sido víctima de un violento atraco perpetrado por tres personas que se hicieron pasar por pasajeros en el municipio de Warnes.

De acuerdo con el reporte preliminar, los antisociales abordaron el vehículo como clientes, pero en el trayecto intentaron despojar al conductor de su taxi. Al resistirse, el trabajador del volante fue atacado con un arma blanca, recibiendo varias heridas que lo mantienen internado en un centro médico.

Tras ser alertada, la Policía desplegó un operativo inmediato, logrando aprehender a una mujer presuntamente implicada en el hecho. La sospechosa fue trasladada a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Warnes, donde permanece bajo investigación.

No obstante, dos de los atacantes aún se encuentran prófugos, por lo que las autoridades han intensificado los rastrillajes en la zona con el objetivo de dar con su paradero.

La familia de la víctima aguarda un informe médico oficial que precise la evolución del taxista, quien se debate entre la vida y la muerte debido a la gravedad de sus lesiones.

Se aguarda un informe oficial de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

 

