[VIDEO] “Dale la llave amigo”: Así fue el asalto armado en motel de Guayaramerín

La noche del lunes, alrededor de las 20:50, un violento asalto se registró en Guayaramerín. Una pareja, apoyada presuntamente por un tercer cómplice, irrumpió en un motel y, armados con una pistola, intimidaron a la víctima para despojarla de dinero y pertenencias.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa cómo el sujeto armado sube por la ventana, pisa una mesa y encañona a la víctima, obligándola a tirarse al piso. Desesperado, el afectado señala hacia un lugar y le dice: “ahí estado todo”, mientras intenta cubrirse detrás de una heladera.

La mujer, que permanecía en el exterior, también presiona al hombre con la frase: “dale la llave, amigo”. Minutos después, el asaltante advierte la presencia de las cámaras e intenta taparlas, aunque sin éxito, pues el registro captó toda la secuencia.

Los delincuentes huyeron con un teléfono celular y una suma de dinero que aún no ha sido cuantificada. La víctima, que suplicó por su vida durante el atraco, resultó ilesa físicamente, aunque visiblemente afectada.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía de Guayaramerín, los responsables ya habrían sido identificados. Dos de ellos serían de nacionalidad extranjera —entre colombiana o venezolana— y un tercero sería boliviano. Los tres se encuentran prófugos y son intensamente buscados por las fuerzas del orden.

A continuación, el video:

