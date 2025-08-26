Hasta el momento, no se ha cuantificado con exactitud el monto del dinero sustraído.
Un violento asalto registrado la noche del lunes en el motel dejó a una víctima suplicando por su vida mientras delincuentes armados sustraían dinero y un celular.
Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, el hecho ocurrió aproximadamente a las 20:50. En el video se observa a una pareja protagonizando el robo, junto a una tercera persona.
Durante el asalto, se escucha a la mujer decir: “Oye, dale lo que tienes”, a lo que la víctima responde: “Tranquilo hermano, voy a entregar todo. No tengo nada”. En la grabación, el hombre armado salta por una ventana, pisa sobre una mesa y obliga al afectado a tirarse al piso, mientras la víctima intenta refugiarse detrás de una heladera.
La mujer que permanece fuera de la ventana también presiona a la víctima:
La Policía de Guayaramerín confirmó que los delincuentes, presuntamente de nacionalidad extranjera (colombiana y venezolana) junto con un tercero boliviano, ya han sido identificados y son buscados activamente. Hasta el momento, no se ha cuantificado con exactitud el monto del dinero sustraído.
