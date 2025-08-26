TEMAS DE HOY:
Policial

La víctima suplicó por su vida: Asalto con arma de fuego en un motel de Guayaramerín

Hasta el momento, no se ha cuantificado con exactitud el monto del dinero sustraído.

Charles Muñoz Flores

26/08/2025 14:01

Asalto con arma de fuego en motel de Guayaramerín. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Beni, Bolivia

Un violento asalto registrado la noche del lunes en el motel dejó a una víctima suplicando por su vida mientras delincuentes armados sustraían dinero y un celular.

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, el hecho ocurrió aproximadamente a las 20:50. En el video se observa a una pareja protagonizando el robo, junto a una tercera persona.

Durante el asalto, se escucha a la mujer decir: “Oye, dale lo que tienes”, a lo que la víctima responde: “Tranquilo hermano, voy a entregar todo. No tengo nada”. En la grabación, el hombre armado salta por una ventana, pisa sobre una mesa y obliga al afectado a tirarse al piso, mientras la víctima intenta refugiarse detrás de una heladera.

La mujer que permanece fuera de la ventana también presiona a la víctima:

“Dale la llave, amigo”, se le escucha. En un intento de evitar ser identificado, el sujeto armado intenta tapar la cámara de seguridad, aunque todo el hecho quedó registrado.

La Policía de Guayaramerín confirmó que los delincuentes, presuntamente de nacionalidad extranjera (colombiana y venezolana) junto con un tercero boliviano, ya han sido identificados y son buscados activamente. Hasta el momento, no se ha cuantificado con exactitud el monto del dinero sustraído.

