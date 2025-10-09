Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza y liberación de rehenes

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y un plan de liberación de rehenes, como parte de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El acuerdo fue anunciado por Trump en su red Truth Social y confirmado por Catar, uno de los mediadores clave junto a Egipto. Hamás también reconoció el pacto, que será firmado oficialmente este jueves al mediodía en Egipto.

“TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada”, escribió Trump, calificando el pacto como un “primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

Según fuentes de Hamás, 20 rehenes israelíes serán liberados en las próximas 72 horas a cambio de 2.000 prisioneros palestinos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció a Trump y convocó al gabinete para aprobar el plan.

Durante una entrevista nocturna, Trump aseguró que “el lunes todos los rehenes estarán de regreso”, incluso los cuerpos de los fallecidos.

Un acuerdo con varios frentes

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el anuncio e instó a todas las partes a respetar plenamente los términos del pacto.

El acuerdo forma parte de un plan más amplio con 20 puntos, que incluyen:

Un cese total de hostilidades

Retiro gradual de tropas israelíes

Ingreso de ayuda humanitaria

Desarme de Hamás

Momento simbólico

El pacto llega dos años después del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que Hamás secuestró a 251 personas. De ellas, 47 siguen retenidas, 25 ya fallecidas, según el ejército israelí.

Durante las negociaciones, un gesto de tensión fue la visita del ministro ultraderechista israelí Itamar Ben Gvir a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, lo que provocó la condena de Hamás y varios países árabes.

La guerra ha dejado un saldo de más de 67.100 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás. En Israel, el ataque inicial dejó 1.219 fallecidos.

La ONU ha declarado el estado de hambruna en partes de Gaza y acusa a Israel de posibles crímenes contra la humanidad, cargos que el gobierno israelí rechaza categóricamente.

