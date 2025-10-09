Oriente Petrolero enfrenta déficit millonario y apuesta por proyecto deportivo con Etcheverry

El club Oriente Petrolero atraviesa un proceso de reorganización financiera y deportiva, tras presentar un informe económico que revela un déficit de 9,5 millones de dólares, informó Guisela Aguilar, presidenta del club.

Desde que asumió la dirección en marzo, Aguilar señaló que trabajan en planes de pagos para subsanar de manera paulatina las deudas acumuladas en gestiones anteriores.

“Ya estamos trabajando, es un proceso largo al igual que la deuda, pero la idea es ir subsanando poco a poco. Desde que asumí la presidencia en marzo empezamos a trabajar con pequeños planes de pagos con todos los jugadores y extrabajadores”, indicó Aguilar. Destacó que, aunque en algunos meses no se ha cumplido con los pagos, el club ha retomado el proceso con la colaboración de todos los orientistas y sin buscar culpables.

En el ámbito deportivo, la dirigencia anunció la incorporación de Marco Antonio Etcheverry como gerente deportivo. “Hace dos semanas tuvimos una reunión con Marco y me presentó un proyecto interesante, hablamos en la misma sintonía y vamos por el mismo camino. Él tiene un proyecto muy grande y bonito, pensado para el fútbol formativo y con la idea de ayudar al plantel”, explicó Aguilar.

Respecto al cuerpo técnico, la presidenta informó que se realizó una reunión para evaluar el rendimiento de los jugadores y la labor del equipo. “Nos han mostrado su informe partido a partido, con porcentajes y análisis jugador por jugador. Esto será presentado al directorio para hacer un balance y continuar trabajando en equipo”, aseguró.

Sobre posibles refuerzos, Aguilar descartó negociaciones actuales para el regreso del jugador Martins, aunque dejó abierta la puerta para que, en caso de interés, pueda volver a formar parte del club. Finalmente, anunció que no participará en las elecciones del club en 2027, enfocándose en consolidar la gestión actual.

