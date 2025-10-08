TEMAS DE HOY:
feminicidio en Punata Montero brutal asalto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Marco Antonio el 'Diablo' Etcheverry es nuevo gerente deportivo de Oriente Petrolero

El plantel Albiverde oficializó al mundialista con la selección como su nuevo gerente deportivo, cuyo propósito es potenciar la divisiones menores.

Martin Suarez Vargas

08/10/2025 18:27

Escuchar esta nota

La tarde de este miércoles Oriente Petrolero presentó en conferencia de prensa a su nuevo gerente deportivo, se trata del exseleccionado de fútbol y mundialista con La Verde en 1994, Marco Antonio el 'Diablo' Etcheverry, quien pretende impulsar las divisiones menores del club.

"Estoy muy feliz de estar en la institución más grade, vengo a aportar mis bastantes años en el fútbol. Oriente tiene una historia grande, es un orgullo y la gente sabe quién es. Yo soy hincha desde los 7 años2, expresó el ex mediocampista de la selección cuando hizo uso de la palabra.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD