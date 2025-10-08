Marco Antonio el 'Diablo' Etcheverry es nuevo gerente deportivo de Oriente Petrolero

La tarde de este miércoles Oriente Petrolero presentó en conferencia de prensa a su nuevo gerente deportivo, se trata del exseleccionado de fútbol y mundialista con La Verde en 1994, Marco Antonio el 'Diablo' Etcheverry, quien pretende impulsar las divisiones menores del club.

"Estoy muy feliz de estar en la institución más grade, vengo a aportar mis bastantes años en el fútbol. Oriente tiene una historia grande, es un orgullo y la gente sabe quién es. Yo soy hincha desde los 7 años2, expresó el ex mediocampista de la selección cuando hizo uso de la palabra.

