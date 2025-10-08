TSE define ejes temáticos y ajusta formato del debate presidencial de segunda vuelta

El vocal señaló que, además de los temas definidos, se decidió ampliar el tiempo de respuesta de los candidatos y mejorar la dinámica de intervención de los moderadores, con el fin de propiciar un intercambio más fluido y equitativo entre los postulantes.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena de la institución aprobó oficialmente los ejes temáticos y ajustes en el formato del debate presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.
El vocal señaló que, además de los temas definidos, se decidió ampliar el tiempo de respuesta de los candidatos y mejorar la dinámica de intervención de los moderadores, con el fin de propiciar un intercambio más fluido y equitativo entre los postulantes.
De acuerdo con la planificación del TSE, el debate tendrá una duración aproximada de una hora y cincuenta minutos y será transmitido en cadena nacional para todo el país.
