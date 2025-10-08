TEMAS DE HOY:
feminicidio en Punata Montero brutal asalto

TSE define ejes temáticos y ajusta formato del debate presidencial de segunda vuelta

El vocal señaló que, además de los temas definidos, se decidió ampliar el tiempo de respuesta de los candidatos y mejorar la dinámica de intervención de los moderadores, con el fin de propiciar un intercambio más fluido y equitativo entre los postulantes.

Hans Franco

08/10/2025 19:48

Foto: TSE define ejes temáticos y ajusta formato del debate presidencial
La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena de la institución aprobó oficialmente los ejes temáticos y ajustes en el formato del debate presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

“El día de hoy (miércoles) hemos aprobado en Sala Plena los ejes temáticos del debate. Vamos a hablar sobre medidas económicas, medidas de contención social, justicia, seguridad social, seguridad ciudadana, el funcionamiento del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, además de salud, educación, minería, medio ambiente e hidrocarburos”, detalló Ávila en entrevista con la Red Uno.

De acuerdo con la planificación del TSE, el debate tendrá una duración aproximada de una hora y cincuenta minutos y será transmitido en cadena nacional para todo el país.

