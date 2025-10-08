Este miércoles se cursará las invitaciones a los candidatos a la presidencia Jorge Quiroga por la Alianza Libre y Rodrigo Paz por el Partido Demócrata Cristiano (PDC)
07/10/2025 20:08
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este martes que la Sala Plena perfeccionó la metodología del debate presidencial, con ajustes en la duración de las intervenciones, la selección de temas y la participación de moderadores.
El vocal Gustavo Ávila informó que el encuentro se realizará en el Hotel Plaza y contará con la participación de cuatro moderadores. También se confirmó la hora de inicio: 21:00.
“La Sala Plena ha decidido perfeccionar la metodología, hacerla más plural y participativa”, afirmó Ávila en conferencia de prensa.
Este miércoles se cursarán las invitaciones oficiales a los candidatos Jorge Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz (PDC). Ambos aspirantes y sus equipos técnicos serán informados sobre los cambios implementados.
“Se explicará la nueva metodología a los candidatos y sus equipos”, precisó el vocal.
El TSE trabaja en los ejes temáticos que serán parte del debate. Aunque aún no fueron aprobados formalmente, Ávila adelantó que incluirán salud, hidrocarburos, economía y otros temas de interés nacional.
El documento final será aprobado por la Sala Plena este miércoles.
El debate presidencial tendrá un formato distinto al vicepresidencial, debido a la diferencia de competencias entre ambos cargos.
