TSE prevé convocar a elecciones subnacionales en noviembre

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la convocatoria para las elecciones subnacionales podría emitirse durante la primera quincena de noviembre, con el fin de que los comicios se realicen en la primera quincena de marzo de 2026.

“La convocatoria tendría que ser en la primera quincena de noviembre para que el proceso electoral sea en la primera quincena de marzo del 2026”, explicó Ávila en conferencia de prensa.

El vocal señaló que el proyecto de ley que se elabora para este proceso contempla particularidades normativas, debido a las diferencias entre los departamentos del país.

“Las características de este proyecto de ley responden a que existen cinco departamentos que no cuentan con estatutos autonómicos, mientras que cuatro sí”, indicó.

Ávila detalló que los departamentos de Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija cuentan con estatutos autonómicos vigentes, los cuales establecen la forma de elección de gobernador y vicegobernador conforme a sus propios marcos normativos.

En cambio, los otros cinco departamentos, que aún no tienen estatutos autonómicos aprobados, deberán regirse por la normativa nacional que determine el mecanismo de elección de sus autoridades departamentales.

El TSE prevé que, una vez aprobada la norma, se pueda iniciar el calendario electoral subnacional para cumplir los plazos constitucionales.

