TEMAS DE HOY:
Tráfico de droga magistrados 'autoprorrogados' Inseguridad

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

YPFB repara daños en el oleoducto Santa Cruz-Samaipata y controla fuga de gas

Según el reporte oficial, el control de la fuga se completó el jueves a las 17:45, mientras que la reparación del ducto finalizó a las 04:00 de este viernes.

Miguel Ángel Roca Villamontes

21/11/2025 13:05

Samaipata

Escuchar esta nota

Los trabajos de reparación en el Oleoducto Santa Cruz–Samaipata (OSSA-I) concluyeron la madrugada de este viernes, luego de que una rotura provocada por la caída de un árbol, a causa de las intensas lluvias, generara una fuga de gas licuado y obligara a activar un operativo de emergencia, informó YPFB Transporte.

Según el reporte oficial, el control de la fuga se completó el jueves a las 17:45, mientras que la reparación del ducto finalizó a las 04:00 de este viernes. La estatal destacó que el incidente representaba un riesgo potencial significativo, por lo que se aplicaron protocolos de seguridad estrictos.

YPFB Transporte aseguró que la intervención se realizó con apoyo de autoridades locales, vecinos y comunidades de la zona, lo que permitió mantener la situación bajo control en todo momento y evitar daños a la población o afectaciones al medio ambiente.

Las tareas incluyeron la contención del área afectada, la reparación de la anomalía, la estabilización del sistema y la implementación de medidas preventivas adicionales para garantizar la integridad del oleoducto. Todo esto se ejecutó en medio de condiciones geográficas y climáticas adversas, lo que exigió el uso de técnicas avanzadas, señala la empresa.

YPFB Transporte reiteró su compromiso con la seguridad operativa, la transparencia y la continuidad del servicio energético.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD