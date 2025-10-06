Estas son las frases más polémicas vertidas por los candidatos vicepresidenciales en el debate del TSE

Este domingo se realizó el debate vicepresidencial, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Santa Cruz, donde participaron los candidatos vicepresidenciales de ambos frentes políticos que competirán en el balotaje electoral del próximo 19 de octubre.

Juan Pablo Velasco se centró en cuestionar a su contrincante y defender la postura de su binomio presidencial:

“No estoy de acuerdo con que aquellos que cometen delitos de racismo y discriminación queden en la impunidad. La Ley 045 establece que debe ser penado, pero yo vengo a hablar de futuro, de cómo vamos a solucionar los problemas estructurales del país, de cómo le vamos a devolver los dos mil millones de dólares a los bolivianos y de cómo vamos a construir una Bolivia diferente”.

“Usted dice que van a cortar el subsidio a la gasolina y el diésel, contame cómo vas a hacer con las tarifas del transporte público”.

“Dijiste antes de ser binomio que Rodrigo Paz era un corrupto, que en Tarija no lo quieren, que el puente se iba a caer… Como dijiste después, el 20 de agosto, si la justicia dictamina que es culpable, ¿lo vas a aprehender?”

“Yo no tengo problemas con pedir disculpas. Yo pido disculpas por las cosas que hago, no por las cosas que no hago, y de los tuits se van a aclarar; ya sabemos quién, ya sabemos cuándo, dónde y cómo”.

Por su parte, Edman Lara se defendió y respondió a las críticas, destacando su postura sobre la legalidad y el futuro del país:

“Este tiempo que queda lo voy a ceder a mi contrincante político, para que le pida disculpas al pueblo boliviano por los mensajes racistas y discriminatorios que realizó contra los hermanos del occidente”.

“Acá quien le habla respeta la libertad de expresión. Yo me hice conocer en la política mediante redes sociales; vamos a respetar las redes sociales. Quien te dijo que no vamos a respetar las redes sociales, estás totalmente equivocado. Le digo a la población que nosotros garantizamos la libertad de expresión”.

“¿Estás de acuerdo en que aquellos que cometen delitos de racismo y discriminación queden en la impunidad y no se les haga nada?”

“¿Quién te dijo que vamos a cortar el subsidio al diésel y a la gasolina, Juan Pablo Velasco? No le mientas al país, el abastecimiento de diésel y gasolina está garantizado para todo el país”.

“Dije que me había equivocado, y tuve la capacidad y la humildad de pedir disculpas. Le vuelvo a pedir disculpas a Rodrigo, lo juzgué mal, cosa que tú no tienes, Juan Pablo Velasco. Tú atentaste de forma racista contra la gente de occidente y hasta ahora no tienes la capacidad ni la humildad de pedir perdón; en cambio, yo sí”.

Mira la programación en Red Uno Play