Velasco plantea inversión extranjera, empleo y nueva Ley de Hidrocarburos

El candidato a la Vicepresidencia por la Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, presentó este domingo sus principales propuestas económicas durante el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Velasco afirmó que Bolivia atraviesa una crisis económica y que su propuesta se basa en la generación de empleo como eje de la reactivación.

“Tenemos que generar 350.000 empleos en los próximos cinco años y sabemos cómo hacerlo. La única forma de crear empleo sano es fortaleciendo el sector privado”, aseguró.

También planteó la necesidad de aprobar leyes de reactivación económica y seguridad jurídica, especialmente orientadas a impulsar al sistema financiero.

“Necesitamos leyes que den seguridad jurídica y que impulsen a la banca. La banca debe volver a prestar. Necesitamos crecer un 2% del PIB en cinco años”, señaló.

En cuanto a energía, Velasco propuso una nueva Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de recuperar reservas, reactivar la exploración y volver a exportar gas, lo que —según dijo— requiere inversión extranjera directa.

“Necesitamos volver a exportar (…) y la única forma es con inversión extranjera”, enfatizó.

En el ámbito minero, el candidato criticó la falta de modernización del sector y propuso permitir alianzas entre cooperativas y empresas privadas para introducir tecnología y mejorar la productividad.

“Los mineros vienen trabajando con la misma tecnología de hace 50 o 100 años. Esto tiene que cambiar”, indicó.

