“Son de la Caminera”: Policías serán puestos ante un juez por presunto tráfico de droga

Cuatro funcionarios policiales de la Policía Caminera serán puestos ante un juez cautelar en las próximas horas, después de haber sido aprehendidos por transportar 11 kilos de cocaína en dos vehículos.

Los uniformados fueron capturados la tarde del jueves por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz, luego de protagonizar un accidente mientras presuntamente conducían en estado de ebriedad.

El fiscal de materia, Julio César Porras, confirmó que los cuatro implicados se encuentran “en calidad de aprehendidos” y que todos son policías activos. “Los cuatro son funcionarios policías activos y son de la Policía Caminera”, declaró en un contacto con Red Uno.

Según Porras, el operativo se desarrolló tras un trabajo de inteligencia que permitió identificar un vínculo entre los ocupantes de ambos vehículos.

“Había un seguimiento en donde se identifica que había un vínculo de esas personas y con eso se hace el seguimiento. En el momento que detectan, pretenden huir y es ahí donde se produce la persecución”, explicó.

Durante la intervención, realizada en la intersección del Séptimo Anillo y Radial 12, los agentes antidroga hallaron 13 paquetes tipo ladrillo y varias cápsulas con sustancias controladas, distribuidas en uno de los dos motorizados. Los policías implicados vestían de civil y además transportaban uniformes policiales y latas de cerveza, según el reporte oficial.

La Fiscalía adelantó que los cuatro serán imputados por el delito de tráfico de sustancias controladas, agravado por su condición de servidores públicos. “Ellos deberían dar seguridad; sin embargo, hicieron lo contrario”, señaló Porras.

Los policías permanecen bajo custodia a la espera de su audiencia cautelar, donde se definirá su situación jurídica mientras avanza la investigación por narcotráfico.

