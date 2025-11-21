Captan el vuelco de una vagoneta conducida por policías que huían de la Felcn

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una vagoneta, conducida por policías vestidos de civil, volcó tras intentar escapar de un operativo antidrogas en Santa Cruz.

El accidente ocurrió mientras los uniformados huían del Grupo GICE de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que ya seguía a los implicados por una presunta transacción de sustancias controladas.

El caso involucra a los sargentos Carlos Q.T., Hernán R.Q., Álvaro C.C., y al capitán Luis J.A.B., quienes fueron sorprendidos trasladando droga que posteriormente dieron positivo para cocaína. Durante la requisa, además se encontró uniformes policiales y latas de cerveza.

El operativo realizado la tarde del jueves, luego de que información de inteligencia alertara sobre un posible intercambio de droga. En la intersección del Séptimo Anillo y la Radial 12, agentes de la Felcn interceptaron a dos camionetas ocupadas por los policías. Al verse descubiertos, dos de los implicados emprendieron la fuga, lo que desencadenó una persecución que terminó en un violento accidente: la vagoneta cruzó un puente, perdió el control y volcó, impactando también contra una motocicleta. Dos personas resultaron heridas.

Los policías fueron aprehendidos y trasladados a dependencias de la Felcn. El Ministerio Público anunció que serán imputados por asociación delictuosa y tráfico de sustancias controladas, mientras que los dos que participaron en la fuga enfrentarán cargos adicionales por conducción peligrosa y lesiones graves y gravísimas.

En las próximas horas, los cuatro uniformados serán puestos ante un juez cautelar, donde se definirá su situación procesal.

A continuación, el video:

