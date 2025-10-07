Comienza el armado de maletas electorales rumbo a la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de todo el país iniciarán este lunes 6 de octubre el armado de las maletas electorales que serán utilizadas en la segunda vuelta presidencial, prevista para el 19 de octubre, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El material electoral ya fue entregado en su totalidad por el TSE, lo que permite a los TED activar sus líneas de producción para preparar las maletas que serán distribuidas en los recintos electorales de todo el país.

Cada maleta incluirá material fungible y no fungible. Entre los elementos fungibles se encuentran:

Papeletas de sufragio ,

Actas electorales ,

Listados de habilitados e inhabilitados ,

Certificados de sufragio ,

Material de escritorio como bolígrafos, hojas de papel.

Además, el Órgano Electoral informó que la distribución del material comenzará tres días antes del balotaje, priorizando las regiones más alejadas, bajo la misma metodología aplicada en la primera vuelta.

Como parte de su política de eficiencia y sostenibilidad, los TED reutilizarán elementos no fungibles ya empleados en la primera vuelta, para optimizar recursos sin afectar la transparencia ni el cumplimiento de normas electorales.

Con esta fase logística, el TSE y los tribunales departamentales avanzan en la última etapa de organización del proceso, garantizando que todas las mesas de votación cuenten con los insumos necesarios para una segunda vuelta transparente y eficiente.

