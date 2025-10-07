TEMAS DE HOY:
Abuso a menor Violencia contra la Mujer Tentativa de Feminicidio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡Atención mamás! ¿Qué productos incluye el nuevo Subsidio Prenatal y de Lactancia?

El Sedem informó que duplicó alimentos clave e incorporó nuevos productos en el Subsidio 2025, tras escuchar a las madres beneficiarias.

Milen Saavedra

06/10/2025 22:07

Atención ¿Qué productos nuevos tiene el Subsidio Prenatal? Foto: Sedem.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) presentó oficialmente el nuevo paquete 2025-2026 del Subsidio Prenatal y de Lactancia, el cual ha sido ajustado con nuevos productos y un aumento significativo en las cantidades de alimentos clave, respondiendo directamente a las solicitudes de las madres beneficiarias.

El objetivo de este rediseño es garantizar una nutrición más adecuada durante las etapas de gestación y lactancia, al ofrecer una canasta que las madres “valoran y consumen a diario”.

La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Rosselin Rosel, explicó que el paquete se definió tras reuniones y mesas técnicas con las usuarias, según informa ABI. “Las mamás pedían mantener o aumentar la quinua, el maní y el frejol; nosotros lo hemos mantenido, pero además lo hemos duplicado, con dos unidades de cada uno, para cumplir las expectativas”, señaló Rosel.

Además del incremento en alimentos básicos y nutritivos, el paquete 2025-2026 incorpora varios nuevos productos para diversificar la alimentación de las beneficiarias: arroz, fideos, galletones, yogures con pulpa y helados. También se destaca el refuerzo del grupo de lácteos al incluir tres tarros de leche.

La medida ha sido bien recibida por las usuarias. Rosel indicó que las madres están conformes, sobre todo con el aumento en las cantidades, ya que el subsidio es visto como una “canasta familiar fortalecida” que beneficia a todo el núcleo familiar, y no solo a la madre.

El Sedem aseguró que el nuevo paquete, presentado el pasado viernes, reafirma el compromiso con la salud y la seguridad alimentaria, basándose en la combinación de criterios nutricionales y las demandas sociales de las propias beneficiarias.

Con información de ABI. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD