¡Atención mamás! ¿Qué productos incluye el nuevo Subsidio Prenatal y de Lactancia?

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) presentó oficialmente el nuevo paquete 2025-2026 del Subsidio Prenatal y de Lactancia, el cual ha sido ajustado con nuevos productos y un aumento significativo en las cantidades de alimentos clave, respondiendo directamente a las solicitudes de las madres beneficiarias.

El objetivo de este rediseño es garantizar una nutrición más adecuada durante las etapas de gestación y lactancia, al ofrecer una canasta que las madres “valoran y consumen a diario”.

La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Rosselin Rosel, explicó que el paquete se definió tras reuniones y mesas técnicas con las usuarias, según informa ABI. “Las mamás pedían mantener o aumentar la quinua, el maní y el frejol; nosotros lo hemos mantenido, pero además lo hemos duplicado, con dos unidades de cada uno, para cumplir las expectativas”, señaló Rosel.

Además del incremento en alimentos básicos y nutritivos, el paquete 2025-2026 incorpora varios nuevos productos para diversificar la alimentación de las beneficiarias: arroz, fideos, galletones, yogures con pulpa y helados. También se destaca el refuerzo del grupo de lácteos al incluir tres tarros de leche.

La medida ha sido bien recibida por las usuarias. Rosel indicó que las madres están conformes, sobre todo con el aumento en las cantidades, ya que el subsidio es visto como una “canasta familiar fortalecida” que beneficia a todo el núcleo familiar, y no solo a la madre.

El Sedem aseguró que el nuevo paquete, presentado el pasado viernes, reafirma el compromiso con la salud y la seguridad alimentaria, basándose en la combinación de criterios nutricionales y las demandas sociales de las propias beneficiarias.

Con información de ABI.

