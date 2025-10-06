El Gobierno anunció que el Bono Juancito Pinto se pagará desde el 13 de octubre

El ministro de educación, Omar Veliz, informó que el pago del bono Juancito Pinto este año se realizará desde el lunes 13 de octubre hasta el sábado 29 de noviembre. El presupuesto total asignado para este beneficio es de más de 474 millones de bolivianos.

“El bono inicia el 13 de octubre a nivel nacional con un periodo que corresponde hasta el 29 de noviembre de la presente gestión”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

Explicó que habrá restricciones en las ciudades capitales de departamento para evitar filas en las 56 entidades financieras definidas para el pago. Se publicará el cronograma para el cobro con la terminación de la cedula de identidad del estudiante.

Las características principales del pago del Bono Juancito Pinto, según la información para la gestión 2025, son:

Monto: Consiste en un pago anual de Bs 200 por estudiante.

Objetivo: Reducir la deserción escolar e incentivar la matriculación, permanencia y culminación del año escolar.

Beneficiarios: Se paga a estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial, desde primero de primaria hasta sexto de secundaria. En 2025, se proyecta beneficiar a más de 2.4 millones de estudiantes.

Periodo de pago: La entrega se realiza durante los meses de octubre y noviembre.

Lugar de cobro: Se paga a través de la red de sucursales del Banco Unión y otras entidades financieras autorizadas. En áreas de difícil acceso, se utilizan brigadas móviles.

Financiamiento: Los recursos para el pago provienen de los aportes de empresas estatales, como se confirmó para la gestión 2025.

Requisitos para el cobro:

Documentos: El padre, madre o tutor debe presentar su cédula de identidad vigente y una fotocopia simple de la misma.

Registro: El cobro está sujeto a que el estudiante se encuentre matriculado y sea un alumno regular.

Procedimiento de cobro: Para el cobro en ventanilla, se debe acudir a una de las entidades financieras autorizadas. El Gobierno, a través de los ministerios correspondientes, coordina el pago con las direcciones distritales de educación para organizar el cronograma.

Mira la programación en Red Uno Play