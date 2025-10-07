TEMAS DE HOY:
Economía

ANH fija nuevos precios para gasolinas Premium y Diésel ULS

La ANH informó que la gasolina especial subvencionada sigue a Bs 3,74 y el diésel oil a Bs 3,72 por litro.

Hans Franco

07/10/2025 19:59

Foto: ANH fija nuevos precios para combustibles Premium y Diesel ULS
La Paz

Escuchar esta nota

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió la Resolución Administrativa RAR-ANH-DJ-UGJN N° 0632/2025, mediante la cual se fijan los precios oficiales de comercialización para las gasolinas Premium +, Ultra Premium 100, y los combustibles Diesel ULS y Diesel ULS +, con vigencia en todo el territorio nacional.

El documento, firmado por el Director Ejecutivo a.i. de la ANH, designado mediante Resolución Suprema N° 31541 del 20 de agosto de 2025, establece los precios máximos de venta de combustibles líquidos que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo con la resolución, los precios quedan fijados de la siguiente manera:

  • Gasolina Premium +: 7,22 bolivianos por litro.

  • Gasolina Ultra Premium 100: 7,98 bolivianos por litro.

  • Diesel ULS +: 8,78 bolivianos por litro.

  • Diesel ULS: 8,78 bolivianos por litro.

La normativa aclara que estos valores estarán vigentes hasta la fecha de su próxima actualización, de acuerdo con la evaluación y ajustes técnicos que realice la entidad reguladora.

La ANH aclara que la gasolina especial subvencionada mantiene su precio en Bs.3,74 y el Diesel oíl en Bs. 3,72.

Mire la resolución administrativa: 

