Economía

¿Subirán los combustibles subvencionados? Esto responde la ANH

Tras el ajuste en combustibles Premium, surgieron dudas sobre los precios de la gasolina especial y el diésel oíl. La ANH respondió mediante un comunicado.

Hans Franco

07/10/2025 19:22

Foto: Una estación de servicio en La Paz
La Paz

Tras la publicación de una resolución que fija nuevos precios para gasolinas Premium y Diésel ULS, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aclaró que los carburantes subvencionados —gasolina especial y diésel oíl— mantienen sus precios vigentes.

Según el comunicado oficial difundido por la entidad, la gasolina especial continúa en Bs 3,74 por litro y el diésel oíl en Bs 3,72, sin ningún tipo de modificación.

“El precio de los combustibles subvencionados se mantiene en todas las estaciones del país”, señala el pronunciamiento.

¿Qué precios sí cambiaron?

La aclaración surge tras la publicación de la Resolución Administrativa RAR-ANH-DJ-UGJN N° 0632/2025, emitida el 6 de octubre, que ajusta únicamente los precios de los combustibles Premium, no subvencionados por el Estado.

Los nuevos valores son:

  • Gasolina Premium +: Bs 7,22 por litro

  • Gasolina Ultra Premium 100: Bs 7,98 por litro

  • Diésel ULS y ULS +: Bs 8,78 por litro

