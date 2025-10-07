¿Subirán los combustibles subvencionados? Esto responde la ANH

Tras la publicación de una resolución que fija nuevos precios para gasolinas Premium y Diésel ULS, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aclaró que los carburantes subvencionados —gasolina especial y diésel oíl— mantienen sus precios vigentes.

Según el comunicado oficial difundido por la entidad, la gasolina especial continúa en Bs 3,74 por litro y el diésel oíl en Bs 3,72, sin ningún tipo de modificación.

“El precio de los combustibles subvencionados se mantiene en todas las estaciones del país”, señala el pronunciamiento.

¿Qué precios sí cambiaron?

La aclaración surge tras la publicación de la Resolución Administrativa RAR-ANH-DJ-UGJN N° 0632/2025, emitida el 6 de octubre, que ajusta únicamente los precios de los combustibles Premium, no subvencionados por el Estado.

Los nuevos valores son:

Gasolina Premium +: Bs 7,22 por litro

Gasolina Ultra Premium 100: Bs 7,98 por litro

Diésel ULS y ULS +: Bs 8,78 por litro

Mire el comunicado de la ANH:

