Tras el anuncio del Ministerio de Educación, que incluyó la exigencia del carnet de vacunación contra el sarampión como uno de los requisitos para el cobro del Bono Juancito Pinto, el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez, informó que los padres de familia podrán descargar este documento a través de la página web del Ministerio de Salud y Deportes.

Desde el inicio de la campaña de vacunación contra el sarampión —una de las principales solicitudes en las unidades educativas tras el receso pedagógico de invierno—, se habilitó un código QR que permite acceder al enlace de descarga del carnet digital.

Código QR

Al escanear la imagen, el sistema redirige a la página oficial del Ministerio de Salud. Allí, los usuarios deben completar los datos solicitados: nombre completo, número de cédula de identidad y fecha de nacimiento. Posteriormente, deben presionar la opción “Consultar”, tras lo cual el sistema genera el documento con el registro de todas las vacunas aplicadas.

Página web

También se puede acceder directamente al sitio del Ministerio de Salud a través del enlace: https://www.minsalud.gob.bo/

En la página, se debe ingresar a la opción “Consulta Vacuna” y completar la información requerida para obtener el carnet digital.

El Ministerio de Salud determinó que la presentación del carnet de vacunación contra el sarampión será obligatoria para que los estudiantes puedan acceder al Bono Juancito Pinto, cuyo pago comenzará el lunes 13 de octubre.

El ministro de Educación, Omar Veliz Ramos, detalló los requisitos y la logística del proceso de cobro:

La madre, el padre o el tutor deberán presentar su cédula de identidad junto con una fotocopia simple.

Será obligatorio presentar el carnet de vacunación contra el sarampión del estudiante.

