Presidente del TSJ formaliza denuncia contra magistrados del TCP por prorrogar su mandato

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la presunta comisión de los delitos de 'Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes' y 'Usurpación de Funciones', tipificados en los artículos 153 y 163 del Código Penal.

En el documento presentado al Fiscal de Materia de Turno, Saucedo argumenta que los magistrados del TCP extendieron arbitrariamente su mandato, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) establece un periodo de seis años para las altas autoridades judiciales elegidas por voto popular en 2017, cuyo mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023.

Fundamentos de la denuncia

Según el escrito, el Auto Constitucional 49/2023 del 11 de diciembre de 2023 habría dispuesto de manera “unilateral, discrecional y arbitraria” la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial, vulnerando la CPE y excediendo las competencias del TCP.

“Actualmente hay personas que están usurpando funciones que ya no les compete y, además, de ir en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado”, señala Saucedo en el memorial.

El denunciante sostiene que los magistrados debieron cesar en sus funciones a fines de 2023, como lo dispone el artículo 183.I de la CPE, que prohíbe la reelección o reelección inmediata de las autoridades judiciales y fija su mandato por seis años.

Magistrados denunciados:

Gonzalo Miguel Hurtado René Iván Espada Karem Lorena Gallardo Isidora Jiménez Castro Julia Elizabeth Cornejo

La denuncia detalla que los actos de los magistrados denunciados podrían configurar los delitos de: Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes (Art. 153 C.P.), que sanciona a servidores públicos que dicten resoluciones arbitrarias o manifiestamente contrarias a la Carta Magna.

Usurpación de Funciones (Art. 163 C.P.), aplicable a quienes continúan ejerciendo un cargo público después de haber cesado legalmente en sus funciones.

En el análisis jurídico presentado, el presidente del TSJ sostiene que la prórroga del mandato judicial carece de base legal y contraviene expresamente la voluntad constituyente y los plazos establecidos por la Constitución.

Mire la demanda penal:

