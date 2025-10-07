“El presidencial será clave”: Ferreira minimiza debate de 'vices' y apunta al 12 de octubre

El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, consideró que la atención otorgada al debate vicepresidencial fue exagerada, dado el rol limitado que tiene este cargo en el gobierno.

A su criterio, será el debate presidencial del próximo 12 de octubre el que defina el rumbo de la segunda vuelta electoral.

“El debate presidencial va a ser clave y no habrá improvisaciones. No creo que se dé la guerra sucia; lo central va a ser el programa y, a mi criterio, este debate va a definir la elección”, afirmó Ferreira.

Según el exministro, la población indecisa esperará ese encuentro para tomar una decisión de voto.

Ferreira también opinó que los candidatos a la vicepresidencia no supieron aprovechar el espacio del debate del domingo pasado, especialmente para responder ataques y aclarar el rol que tendrán en caso de asumir funciones.

“La idea de ponerlos en un punto focal, sobre todo a Lara, ha hecho que cobre mucha importancia porque toda la guerra sucia que hay de un lado y del otro es por parte de los vicepresidentes”, explicó.

Finalmente, señaló que, más allá del tono político del debate, ambos candidatos presidenciales tendrán que buscar acuerdos tras la elección. “Ambos se necesitarán mutuamente para generar gobernabilidad en la próxima gestión”.

