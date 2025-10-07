¿Frío o calor? Así estará el clima en Santa Cruz esta semana

Santa Cruz registra un cambio en sus condiciones climáticas debido al ingreso de un frente frío, que ya genera precipitaciones en la región de la Chiquitanía, informó la meteoróloga Cristina Chirinos.

“El viento ya está soplando desde el sur, con ráfagas de entre 40 y 60 km/h, y ya se siente un leve descenso en la temperatura, que actualmente se sitúa en 23 grados”, detalló.

Se prevé que las lluvias se desplacen hacia el norte integrado durante las próximas horas, acompañadas por vientos del sur que persistirán hasta el jueves.

Según el pronóstico, durante estos días:

Temperaturas mínimas : entre 19 y 20 °C

Temperaturas máximas: hasta 26 °C

A partir del viernes, se espera un ascenso térmico paulatino, con máximas que volverán a superar los 34 grados.

Para el fin de semana, el clima será notablemente más caluroso:

Mínimas de 25 °C

Máximas de hasta 37 °C

Viento del noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h

“A partir del viernes, los cielos estarán poco nubosos, marcando el retorno del clima más seco y cálido en la región”, indicó Chirinos.

