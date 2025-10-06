TEMAS DE HOY:
Concierto actos bochornosos Avasallamiento

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dictan detención preventiva para la pareja del hombre asesinado en Montero

Más temprano, el principal autor del crimen, responsable de apuñalar a Adolfo, fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Charles Muñoz Flores

06/10/2025 12:05

Pareja de hombre asesinado en Montero es enviada a detención preventiva. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La justicia determinó este lunes enviar con detención preventiva por 180 días Wendy, la mujer imputada por asesinato en grado de complicidad en el caso de la muerte de Adolfo Raldes, de 42 años, ocurrido el pasado fin de semana en Montero.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en dependencias de la Felcc del Norte Integrado, donde la autoridad jurisdiccional determinó mantener bajo detención preventiva a la acusada mientras se continúa con la investigación para esclarecer la verdad histórica de los hechos.

Más temprano, el principal autor del crimen, responsable de apuñalar a Raldes en el corazón, fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, tras un juicio de procedimiento abreviado.

Según los informes policiales, Adolfo Raldes falleció desangrado tras recibir una puñalada en el corazón, en un hecho que se registró en Montero.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD