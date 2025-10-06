Dictan detención preventiva para la pareja del hombre asesinado en Montero

La justicia determinó este lunes enviar con detención preventiva por 180 días Wendy, la mujer imputada por asesinato en grado de complicidad en el caso de la muerte de Adolfo Raldes, de 42 años, ocurrido el pasado fin de semana en Montero.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en dependencias de la Felcc del Norte Integrado, donde la autoridad jurisdiccional determinó mantener bajo detención preventiva a la acusada mientras se continúa con la investigación para esclarecer la verdad histórica de los hechos.

Más temprano, el principal autor del crimen, responsable de apuñalar a Raldes en el corazón, fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, tras un juicio de procedimiento abreviado.

Según los informes policiales, Adolfo Raldes falleció desangrado tras recibir una puñalada en el corazón, en un hecho que se registró en Montero.

