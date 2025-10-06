Dos personas murieron tras un ataque ucraniano con misiles contra la ciudad rusa de Bélgorod, informó este lunes el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

"Como resultado del bombardeo, un hombre murió antes de la llegada de la ambulancia", escribió Gladkov en Telegram.

El funcionario agregó que la primera víctima falleció cuando ayudaba a paliar las consecuencias de un anterior ataque ucraniano en la zona.

Gladkov también informó de un herido como consecuencia del bombardeo de hoy y cortes de electricidad en algunas zonas de la ciudad.

Más tarde, el gobernador publicó otro mensaje en sus redes sociales para comunicar el fallecimiento del hombre herido en el ataque con misiles.

"Lamentablemente, el número de muertos ha aumentado... Un hombre herido en un ataque con misiles en Bélgorod falleció hoy en la unidad de cuidados intensivos del hospital", escribió.

La víspera, los ataques de Ucrania en la región de Bélgorod, una de las más afectadas por la guerra en el vecino país, dejaron sin luz a más de 40.000 personas. Esta mañana, el suministro eléctrico en las zonas afectadas fue parcialmente restablecido. No obstante, "un número importante" de residentes de la región aún permanece sin electricidad, reconoció hoy su gobernador.

Según datos oficiales, solo durante el mes pasado, en la región de Bélgorod murieron 20 personas como consecuencia de los ataques ucranianos y otras 185 resultados heridas.

