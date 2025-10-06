Trabajadores de salud confirman paro de 72 horas en los tres niveles desde este martes

Los trabajadores de salud confirmaron un paro de 72 horas que se llevará a cabo desde este martes hasta el jueves, en los tres niveles de atención. La medida fue ratificada por los dirigentes tras denunciar el incumplimiento en el pago del bono de vacunación y el incremento salarial comprometido, que debió hacerse efectivo el 31 de julio.

“Vamos a dar cumplimiento a la decisión de cada dirigente de primero, segundo y tercer nivel que ha determinado un paro de 72 horas, para exigir el pago del bono de vacunación, que es nuestro principal objetivo. En segundo lugar, está nuestro incremento salarial, que no se ha cancelado, pese a que la fecha límite era el 31 de julio. Estamos en incertidumbre, por eso estamos convocando al paro”, señaló Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores en salud.

El representante agregó que, si bien las autoridades de la Gobernación y la Alcaldía han mencionado supuestos avances en las negociaciones, éstos no fueron informados de manera oficial al sector, lo que motivó la decisión de suspender actividades durante tres días.

“Si quieren las autoridades hablar, tanto de la Gobernación como de la Alcaldía, estamos prestos a escuchar y a ver los avances, pero hasta ahora no nos han hecho conocer nada. Entonces, los compañeros han decidido dar cumplimiento al paro de 72 horas”, enfatizó.

De acuerdo con el anuncio, la medida de presión se aplicará los días martes, miércoles y jueves de esta semana, afectando la atención en centros de primer, segundo y tercer nivel.

