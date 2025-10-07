TEMAS DE HOY:
Comunidad

Hallan a un recién nacido abandonado en una plaza de la Villa Primero de Mayo

El bebé fue encontrado durante la noche del lunes por un vecino que trotaba con sus perros. Estaba envuelto en una manta, sin ropa y con un chupón.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/10/2025 23:52

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un bebé recién nacido fue encontrado abandonado en una plaza de la zona de la Villa Primero de Mayo durante la noche de este lunes. El menor, un niño, fue hallado envuelto en una manta, sin ropa y con un chupón en la boca.

El hallazgo fue realizado por un vecino del lugar que se encontraba trotando junto a sus perros cuando uno de ellos comenzó a ladrar hacia un arbusto. 

“En ese momento llamé a mi mamá. El bebé estaba con un chupón, calladito y envuelto en una manta, no tenía ropita. Mi mamá fue la encargada de llamar a la Policía”, relató el joven, visiblemente conmovido por la situación.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron al recién nacido a un centro médico cercano, donde fue evaluado por personal de salud. Según el informe preliminar, el bebé se encuentra en buen estado de salud.

