"¡Lo encubrieron!": Detienen a pastor acusado de abusar a su hijastra en Cochabamba

Un pastor evangélico de 75 años fue aprehendido este 4 de octubre, acusado de violar reiteradamente a su hijastra, una niña de 11 años, en hechos que se remontan al año 2019. La justicia dictó detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de San Pablo, en Quillacollo, Cochabamba.

Según Jhonny Coca, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), “el padrastro de la menor habría cometido este hecho en diversas ocasiones en 2019. La madre de la niña tenía conocimiento de las agresiones y las habría encubierto. El padre biológico presentó la denuncia en 2021 ante la ciudad de Sucre, tres años después de los hechos”.

La denuncia se formalizó en 2023, cuando el pastor ya se encontraba prófugo. El arresto se ejecutó mientras dirigía una reunión en su iglesia evangélica. “A las 16:30, el personal policial procedió a su aprehensión con el mandamiento correspondiente. Coordinamos con la FELCV de Chuquisaca y se realizó el traslado hasta la provincia de Mizque”, agregó Coca.

El caso conmociona a la comunidad, especialmente por la presunta complicidad de la madre de la víctima, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play