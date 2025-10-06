Esperan audiencia por intento de biocidio en Quillacollo: madre e hijo colgaron a su perro

Un caso de crueldad animal conmociona a la población de Quillacollo, en Cochabamba. Una mujer y su hijo fueron arrestados después de intentar ahorcar a su propio perro colgándolo de un árbol en la zona de Falsuri. El hecho, registrado el fin de semana, fue impedido por un vecino que actuó con rapidez y logró salvar la vida del animal.

“Me llaman y me dicen: ‘En la puerta de tu casa están, quieren llevárselo al perro’. Entonces vine y directamente vi la soga al cuello, al árbol, con la intención de ahorcarlo”, relató el vecino que grabó la escena y denunció el hecho en redes sociales. “Pensé que ya había muerto, pero reaccioné y le hice soltar. Al final se escapó y pude evitar que lo maten”, agregó.

Las imágenes generaron indignación entre los vecinos y la opinión pública. Personal de Zoonosis y de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) intervino de inmediato, trasladando a los acusados a dependencias policiales y rescatando al can, que ahora está bajo observación veterinaria.

El responsable de Zoonosis Quillacollo, Roberto Sánchez, confirmó que la institución se constituirá en parte querellante dentro del proceso. “Se trata de un intento de biocidio, un delito penado por ley. Contamos con las pruebas necesarias para abrir un proceso y hacer seguimiento hasta que se dicte una sanción ejemplarizadora”, señaló.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Edson Claure, informó que los arrestados —una mujer y su hijo, de 27 años— enfrentan un proceso por trato cruel hacia los animales y que actualmente esperan su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación legal. “El denunciante actuó de manera valiente y evitó que el can pierda la vida. Gracias a su intervención y a la coordinación con Zoonosis se logró el rescate y la aprehensión de los responsables”, indicó.

Mientras tanto, el perro —identificado como “Choco”— se encuentra fuera de peligro y bajo custodia temporal de una familia. Activistas y protectores de animales exigieron sanciones severas para los responsables y recordaron la importancia de frenar estos actos de crueldad.

“Pedimos una sanción ejemplar. Si no quieren a los animales, no los tengan. Que los dejen en manos de personas que sí puedan darles amor y cuidado”, expresaron los representantes de organizaciones animalistas.

