¡Imágenes sensibles! Jugador de fútbol americano impactó su cabeza contra un muro en pleno partido

El estadio Memorial de Norman vivió momentos de gran tensión durante el primer cuarto del duelo entre los Oklahoma Sooners y Kent State Golden Flashes, cuando Keontez Lewis, una de las mayores promesas de la NFL, sufrió un grave accidente. El jugador intentaba atrapar un pase profundo lanzado por el mariscal Michael Hawkins Jr. cuando estrelló su cabeza contra un muro de ladrillos, quedando inmóvil por varios segundos.

El personal médico acudió de inmediato para atenderlo, inmovilizando a Lewis y trasladándolo en camilla con la ayuda de sus compañeros a través de un túnel hacia el vestuario. El equipo y los aficionados vivieron momentos de preocupación, aunque posteriormente se confirmó que las primeras radiografías descartaron fracturas graves y que el jugador pudo caminar por sus propios medios.

R. Mason Thomas, ala defensiva de los Sooners, expresó su solidaridad:

“Es mi compañero, mi hermano, y está sufriendo. Espero que esté bien. Tenemos que enviarle un mensaje, ya que está en el hospital”.

Brent Venables, entrenador de Oklahoma, confirmó que Lewis se encontraba alerta y solo con molestias en la espalda:

“Iba a toda velocidad y se estrelló contra la pared. Estaba muy preocupado, pero me dijo que tenía la cabeza y las piernas bien”.

El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en los estadios universitarios. Venables indicó que se implementarán mejoras, incluyendo la colocación de más acolchado sobre las barreras de ladrillos expuestos alrededor del campo, para prevenir accidentes similares en el futuro.

