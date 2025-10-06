Chile enfrenta a la invicta México en octavos del Mundial Sub-20: todos los detalles

Chile se enfrenta a México en los octavos de final del Mundial Sub-20. Los anfriones, carente de gol, se enfrenta este martes a la fuerte e invicta México por los octavos de final del Mundial Sub-20 en Valparaíso, en una prueba clave de la capacidad de los locales para sostenerse ante un equipo que tiene a la figura del torneo y uno de los goleadores, Gilberto Mora.

La Rojita y el Tri jugarán el único enfrentamiento latinoamericano que deparó la ronda de los 16 mejores y estarán luchando por avanzar a los cuartos de final, donde enfrentarán al ganador entre la favorita Argentina y Nigeria.

Gilberto Mora, la estrella mexicana

Mora, la estrella mexicana y del Tijuana de 16 años, ha despuntado como el mejor jugador de la primera fase del certamen y uno de los máximos artilleros con tres dianas luego de convertir un doblete a España y una diana ante Marruecos.

Su visión de juego y su presencia en el área, con su capacidad de llegada, pondrán a prueba a la defensa chilena que se debe cuidar de la madurez de Mora, quien ha demostrado la capacidad de convertir goles importantes en condiciones adversas.

Presión para Chile

La Rojita tendrá presión de no salir de su Mundial tan rápido, algo que estuvo a punto de ocurrir en la fase de grupos, de la cual terminó rescatada por el criterio de ‘juego limpio’ al tener menos tarjetas que su rival Egipto.

Chile avanzó como segundo del Grupo A y es el único entre los seis grupos que lo hizo en esa posición habiendo perdido dos partidos. Ganó a Nueva Zelanda (2-1) en el debut y luego cayó con Japón (2-1) y agónicamente con Egipto (1-2).

Además, su delantero figura de Universidad de Chile, Juan Francisco Rossel, no ha convertido, y es la falta de gol lo que más ha afectado al equipo local, el mismo problema que tuvo la selección absoluta en las eliminatorias al Mundial 2026, al cual no clasificaron.

“Estamos preparados para la siguiente fase y la vamos a afrontar con la cabeza bien en alto. Vamos a jugar de igual a igual”, declaró el zaguero Nicolás Suárez tras la clasificación.

México llega invicto

Los mexicanos salieron fortalecidos de la primera fase, tras haber trascendido dentro del Grupo C, el más complicado del certamen, luchando los partidos hasta el final para permanecer invictos con dos empates 2-2 frente a Brasil y España y un triunfo 1-0 ante el líder Marruecos.

Estrategia de juego

Ambas selecciones apelan a la presión alta como recurso táctico para limitar la salida del rival, pero en el caso de Chile ha mostrado un acentuado impulso en los inicios de los partidos. El apoyo del público local también será importante.

Alineaciones probables

Chile: Sebastián Mella; Milovan Celis, Ian Garguez y Nicolás Suárez; Felipe Faúndez, Agustín Arce, Nicolás Cárcamo, Lautaro Millán y Patricio Romero; Juan Francisco Rossel y Vicente Álvarez.

Seleccionador: Nicolás Córdova.

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, César Garza, Yael Padilla, Gilberto Mora, César Bustos, Jaziel Mendoza, Diego Sánchez, Obed Vargas, Mateo Levy, Tahiel Jiménez.

Seleccionador: Eduardo Arce.

Hora: 19:00 hora de Bolivia.

Cancha: Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

