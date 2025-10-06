El campeón del mundo con Italia, Fabio Cannavaro, es nuevo DT de Uzbekistán

Fabio Cannavaro, nuevo entrenador de Uzbekistán. El italiano Fabio Cannavaro ha sido nombrado entrenador de la selección de Uzbekistán, anunció este lunes la Federación de Fútbol uzbeka.

"¡Fabio Cannavaro es el entrenador de la selección nacional de Uzbekistán!", señala el mensaje oficial en las redes sociales de la federación.

Preparación para el Mundial 2026

La nota agrega que el exinternacional italiano preparará al combinado del país asiático para el Mundial de 2026.

Se espera que hoy Cannavaro ofrezca una rueda de prensa junto con la dirección de la Federación de Fútbol de Uzbekistán.

Experiencia previa

El exdefensa de la Juventus, Real Madrid y Parma trabajó previamente como entrenador en China y Arabia Saudí.

Mira la programación en Red Uno Play