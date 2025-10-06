Alcalde afirma que no permitirá más desmanes después de partidos en Montero

La ciudad de Montero vive momentos de preocupación debido a los recurrentes enfrentamientos violentos que se registran tras los partidos de fútbol entre equipos cruceños y el conjunto local Guabirá.

El alcalde Regys Medina expresó su inquietud por esta situación que se repite constantemente, afectando no solo la seguridad de las personas, sino también la integridad de los inmuebles cercanos al estadio Gilberto Parada.

“La población ya no quiere que se jueguen partidos con la presencia de barras bravas porque solo empañan las fiestas deportivas que deberían ser un momento de alegría y unión familiar”, afirmó.

Ayer, como medida preventiva, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) precintó las curvas del estadio para evitar el ingreso de las barras, sin embargo, el miedo y la zozobra continúan entre los habitantes.

El alcalde Medina indicó que desde el municipio se han realizado reuniones con dirigentes, hinchas y jefes de barra para buscar concientizar y evitar que la euforia tras los encuentros derive en actos violentos. Asimismo, anunció que se continuará trabajando en coordinación con la policía para reforzar la seguridad en los próximos partidos.

“Esperamos que no se repitan estos hechos y que las familias puedan disfrutar de los partidos con tranquilidad y seguridad”, concluyó el alcalde, haciendo un llamado a la responsabilidad y al respeto por la vida y el patrimonio.

