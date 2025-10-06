Eugenia Redin y ‘Power Dance’ fue el segundo equipo salvado de la noche

La segunda batalla en la gala de eliminación de ‘La Gran Batalla’ fue entre los equipos de Susana Rivero y la academia ‘La Fábrica’, contra Eugenia Redin junto a la academia ‘Power Dance’.

Ambos equipos interpretaron las canciones que llevaron al escenario en la semana previa y que no logró convencer a sus compañeros de competencia.

Susana Rivero y la academia de baile ‘La Fábrica’ interpretaron la canción: “Último adiós” de Paulina Rubio, una puesta en escena con la que intentaron impresionar a los jueces, pero no les fue como esperaban.

Los jueces resaltaron algunos momentos de la interpretación de Susana, pero indicaron que bajaron en energía, tanto la famosa como los bailarines.

El segundo equipo en escenario fue el de Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, y ellos interpretaron la canción: “Mi propiedad Privada”, de Soledad.

La canción trajo mucho sentimiento y emoción al escenario, sin embargo, no fue del agrado de los jueces la primera vez que se presentaron, situación que fue completamente diferente en esta oportunidad.

Para la juez Gabriela Zegarra, la interpretación de Susana Rivero fue bastante similar a la primera vez en que se presentaron, y observó una baja en la energía de la famosa durante su interpretación, “necesitabas más fuerza”.

En cambio, sobre la presentación de Eugenia Redin, indicó que el equipo había mejorado notablemente, “se lucieron, tomaron en cuenta todo lo que se dijo, felicidades”, manifestó Zegarra.

Una opinión similar tuvo el juez Tito Larenti, señaló que el equipo de Susana Rivero, no había modificado mucho su coreografía, y que al contrario se sintió una baja energía en el escenario, “estabas muy baja, trabajaste en el lip sync, pero te parabas, en la cámara era una cosa y aquí otra”, afirmó Tito.

Sobre Eugenia Redin, el juez Tito Larenti dijo haber quedado sorprendido por la presentación, “no me imaginé que lo hicieras bien, me encanta todo lo que haces, tienes actitud y lo disfrutas, en el equipo hay muchas cosas que observar, hay algunos temas de descoordinación”, manifestó.

Posteriormente, se pronunció el juez Rodrigo Massa, y el indicó que Susana tenía algunas mejoras en su presentación, pero también observo la falta de energía en el escenario, “tienen que subir al escenario como si fuera la última vez”, expresó.

Por otra parte, Massa, felicitó a Eugenia Redin y ‘Power Dance’, señaló que el equipo tenía bastante fuerza en el escenario, y la famosa se pareció más al personaje.

Para finalizar, se pronunció la juez Elka Meyer, y ella también hizo observaciones al equipo de Susana Rivero, “aunque mejoró, pero estuvieron más bajos”, sostuvo.

Acerca de Eugenia Redin, felicitó a todo el equipo por el avance.

Al terminar la ronda de evaluación, se dio a conocer al equipo ganador de la segunda batalla, el cual fu definido mediante votación del público, donde Eugenia Redin logró un 57,2%, superando a Susana Rivero, que obtuvo solo el 42,8%.

