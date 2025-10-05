George Russell ganó el GP de Singapur y logró su quinto triunfo en la F1

George Russell brilló en el Gran Premio de Singapur, donde partió desde la pole position tras recuperarse de un fuerte golpe sufrido en los entrenamientos del viernes. Durante la carrera, el británico mantuvo un ritmo constante y solo cedió temporalmente el primer lugar durante su parada en boxes, retomando rápidamente el control de la competencia.

Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio, aunque en ningún momento representaron una amenaza real frente a la superioridad de Russell. La combinación de aire limpio, estrategia de neumáticos y control absoluto del monoplaza le permitió manejar la carrera con comodidad, incluso bajo las exigentes condiciones de calor y humedad de la ciudad asiática.

Este triunfo refuerza la posición de Russell como piloto número uno de Mercedes y fortalece su negociación de contrato con el equipo alemán, mientras la Fórmula 1 continúa generando historias de alcance internacional que destacan el talento y la competitividad en cada fecha del calendario.

Mira la programación en Red Uno Play