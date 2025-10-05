"Es un momento especial": el conmovedor mensaje de George Russell tras ganar el GP de Singapur

El piloto inglés George Russell vivió un fin de semana soñado en el Gran Premio de Singapur, donde dominó de principio a fin para quedarse con la victoria y consolidarse como una de las figuras de la temporada de Fórmula 1.

Tras conquistar el circuito de Marina Bay, Russell compartió un mensaje muy emotivo en sus redes sociales, recordando lo que significó para él este triunfo.

“En 2018 estaba aquí con Mercedes viendo a Lewis conseguir una pole increíble y ganar. Siete años después, es un momento especial para mí ganar aquí en Singapur y celebrarlo con mi equipo”, escribió el británico.

La victoria significó el quinto triunfo de Russell en la Fórmula 1 y llega en un momento clave, ya que se ha convertido en el piloto número uno tras la salida de Lewis Hamilton. Su actuación en Singapur refuerza la confianza del equipo y lo consolida como una pieza clave en el futuro inmediato de las Flechas de Plata.

