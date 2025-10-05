Bolivia partió a Brasil y alista viaje a Estambul para enfrentar a Jordania el viernes

El combinado nacional partió con nueve jugadores locales y espera completar la delegación en Estambul para sus amistosos frente a Jordania y Rusia.
05/10/2025 10:05
La selección boliviana de fútbol emprendió este domingo su viaje internacional desde el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra con destino inicial a São Paulo, donde entrenará antes de continuar rumbo a Estambul. El equipo nacional tiene programado disputar el próximo viernes 10 de octubre un amistoso contra Jordania y el 14 frente a Rusia.
De los diez futbolistas convocados del medio local, solo Moisés Villarroel no viajó con la delegación, ya que recibió un permiso especial para disputar el duelo entre Bolívar y Guabirá por la Copa Bolivia. El volante se unirá al grupo este lunes.
En Brasil se integrarán Lucas Chávez y Miguel Terceros, quienes completarán la nómina antes del traslado a Turquía. Con ello, la Verde quedará lista para encarar la doble fecha amistosa que servirá de preparación para los próximos compromisos oficiales.
