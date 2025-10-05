TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolivia partió a Brasil y alista viaje a Estambul para enfrentar a Jordania el viernes

El combinado nacional partió con nueve jugadores locales y espera completar la delegación en Estambul para sus amistosos frente a Jordania y Rusia.

Martin Suarez Vargas

05/10/2025 10:05

De izquierda a derecha: Óscar Villegas DT de la selección boliviana, José Sagredo, defensor y Tonino Melga mediocampista de La Verde. Foto: Captura video de Ariel Cambará, periodista de la deportivo de la Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz.

Escuchar esta nota

La selección boliviana de fútbol emprendió este domingo su viaje internacional desde el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra con destino inicial a São Paulo, donde entrenará antes de continuar rumbo a Estambul. El equipo nacional tiene programado disputar el próximo viernes 10 de octubre un amistoso contra Jordania y el 14 frente a Rusia.

De los diez futbolistas convocados del medio local, solo Moisés Villarroel no viajó con la delegación, ya que recibió un permiso especial para disputar el duelo entre Bolívar y Guabirá por la Copa Bolivia. El volante se unirá al grupo este lunes.

En Brasil se integrarán Lucas Chávez y Miguel Terceros, quienes completarán la nómina antes del traslado a Turquía. Con ello, la Verde quedará lista para encarar la doble fecha amistosa que servirá de preparación para los próximos compromisos oficiales.

