Bolivia partió a Brasil y alista viaje a Estambul para enfrentar a Jordania el viernes

La selección boliviana de fútbol emprendió este domingo su viaje internacional desde el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra con destino inicial a São Paulo, donde entrenará antes de continuar rumbo a Estambul. El equipo nacional tiene programado disputar el próximo viernes 10 de octubre un amistoso contra Jordania y el 14 frente a Rusia.

De los diez futbolistas convocados del medio local, solo Moisés Villarroel no viajó con la delegación, ya que recibió un permiso especial para disputar el duelo entre Bolívar y Guabirá por la Copa Bolivia. El volante se unirá al grupo este lunes.

En Brasil se integrarán Lucas Chávez y Miguel Terceros, quienes completarán la nómina antes del traslado a Turquía. Con ello, la Verde quedará lista para encarar la doble fecha amistosa que servirá de preparación para los próximos compromisos oficiales.

