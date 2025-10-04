Mundial Sub-20: Egipto cambió tres veces de ejecutor y terminó marcando un golazo de tiro libre ante Chile

El partido entre Chile y Egipto por el Mundial Sub-20 dejó una escena tan curiosa como determinante. A los 95 minutos, cuando se cobró un tiro libre cerca del área grande, al menos tres jugadores egipcios se disputaron el balón en un momento de evidente tensión. La indecisión parecía prolongarse, hasta que Omar Khedr se impuso, tomó carrera y soltó un derechazo que se fue directo al ángulo.

El arquero chileno Sebastián Ignacio Mella quedó inmóvil, apenas siguiendo con la mirada cómo el balón se incrustaba en el fondo de las redes. La jugada, que comenzó con una discusión interna, terminó siendo un auténtico golazo que desató la euforia del equipo africano.

Más allá de la espectacularidad del tanto, la clasificación se resolvió por un detalle inesperado: el criterio de fair play. Egipto y Chile igualaron en puntos y diferencia de goles, pero las amonestaciones inclinaron la balanza. Los africanos sumaron cinco tarjetas a jugadores y dos a miembros del cuerpo técnico, mientras que Chile solo acumuló cinco. Esa diferencia dio el pase a los octavos a la selección chilena.

